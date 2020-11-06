Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Специальное средство для лица
|Тип средства
|средство для лица
|Тип кожи
|проблемная
|Эффект от использования
|успокаивающий, оздоравливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem See & Saw Pink Powder
|Применение
|после ночного ухода за кожей нанесите розовый порошок ватной палочкой на проблемные участки (перед использованием не взбалтывать). Смыть на следующее утро.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|16 мл
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота, ниацинамид, экстракт эхинацеи, бамбука, портулака, чайного дерева
|Состав набора
|средство для лица, ватные палочки
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