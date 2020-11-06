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Точечный уход состоящий из 2 слоев для интенсивного лечения проблемной кожи. Адсорбирует кожное сало и удаляет примеси из кожи, сделает кожу здоровой. Дает быстрый успокаивающий уход против прыщей во время сна.

Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.