Тонер увлажняющий с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner 400ml

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|лошадиный жир, экстракт молочных протеинов
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner
|Не содержит
|без сульфатов
|Объем, мл
|400 Мл
|Пол
|для женщин
|Применение
|после очищения кожи тонером, нанесите эмульсию похлопывающими движениями и дайте впитаться
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|увлажняющий
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