Тонер увлажняющий с лошадиным жиром Daily: A Deoproce Horse Oil Moisture Energizing Toner 400ml

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Средство содержит лошадиный жир и экстаркт молочных протеинов. Эмульсия с лошадиным жиром насыщает питательными элементами сухую кожу, а также увлажняет ее. Делает кожу сияющей даже при сухом типе лица. Лошадиный жир содержит альфа-линолевую кислоту, которая эффективно восстанавливает увядающую и поврежденную кожу, обеспечивает глубокое питание, улучшает тургор и подтянутость. Экстракт молочных протеинов помогает предотвратить сухость лица, обладает смягчающим и увлажняющим действием.

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