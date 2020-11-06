Тонер базовый Ciracle Base Toner pH 5.6 105.5мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|экстракт листьев зеленого чая, гиалуроновая кислота, ягодные экстракты, аллантоин
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Base Toner
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Объем, мл
|105.5 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|после умывания нанести на ватный диск необходимое количество тонера и протереть им лицо
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тонер для лица
|Эффект от использования
|увлажняющий, отбеливающий
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