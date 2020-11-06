Тонер базовый Ciracle Base Toner pH 5.6 105.5мл

Base Toner pH 5.6 – это тонер для лица от южнокорейского бренда Ciracle, который подойдет любому типу кожи, в т.ч. чувствительной. Тонер представляет собой переходный этап между очищением и увлажнением, который способствует сохранению влаги в клетках кожи и улучшает цвет лица. Данный тонер отлично успокаивает кожу, снимая покраснения, раздражения и убирая чувство стянутости, а также он выравнивает тон и рельеф кожи и оказывает легкое осветляющее действие. Кроме того, тонер имеет ph-баланс 5.6, который соответствует ph-балансу здоровой кожи. Благодаря этому он способствует улучшению общего состояния кожи и придает лицу свежесть и ухоженный вид.