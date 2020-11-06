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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Ciracle Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл

Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл

Артикул: 225133
  • Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл - фото 1
  • Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл - фото 2
Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл - фото 1
Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл - фото 2
1 030 руб. 
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225133
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БрендCiracle
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживозрастная, сухая
Эффект от использованияукрепляющий, восстанавливающий, осветляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Hydra B5 Source
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести 2-3 капли сыворотки и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу. Сыворотку можно использовать как самостоятельно, так и добавлять в крем
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентывитамин B5, бета-глюкан, гиалуроновая кислота, ниацинамид, аденозин
Данная сыворотка глубоко увлажняет кожу, насыщая ее клетки влагой и полезными веществами. Она способствует укреплению и восстановлению кожи, возвращая ей упругость, эластичность и здоровое сияние. При регулярном использовании этой сыворотки кожа подтягивается и смягчается, разглаживаются кожные заломы, уменьшается глубина мимических морщин и лицо приобретает ухоженный и отдохнувший вид.


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