Сыворотка Витамин B5 против морщин Ciracle Hydra B5 Source 30мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|возрастная, сухая
|Эффект от использования
|укрепляющий, восстанавливающий, осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Ciracle Hydra B5 Source
|Применение
|на предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести 2-3 капли сыворотки и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу. Сыворотку можно использовать как самостоятельно, так и добавлять в крем
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|витамин B5, бета-глюкан, гиалуроновая кислота, ниацинамид, аденозин
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