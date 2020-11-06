Крем для проблемной кожи Ciracle Red Spot Cream 30мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|проблемная
|Эффект от использования
|противовоспалительный, осветляющий, отшелушивающий
|Возрастной диапазон
|от 12
|Коллекция
|Ciracle Red Spot Cream
|Применение
|на предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести небольшое количество крема и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу или на конкретные проблемные участки
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|оксид цинка, экстракт центеллы азиатской, ниацинамид
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