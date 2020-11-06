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Главная Парфюмерия и косметика Уход за телом Кремы для тела Deoproce Спрей для лица и тела с алоэ Deoproce Soothing Face & Body Mist 95% 410ml

Спрей для лица и тела с алоэ Deoproce Soothing Face & Body Mist 95% 410ml

Артикул: 225088
Спрей для лица и тела с алоэ Deoproce Soothing Face & Body Mist 95% 410ml
680 руб. 
910 руб. 

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Артикул: 225088
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для тела
Тип средстваспрей для тела
Полдля всех
Эффект от использованияосвежающий, защищающий
КоллекцияDeoproce Soothing Face & Body Mist
Применениенаносится на кожу по мере необходимости, при ощущении сухости и стянутости. Распыляется с расстояния 10–15 см.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл410 мл
Активные компонентыэкстракт алоэ, экстракт огурца, экстракт центеллы азиатской, бетаин, аллантоин
Мист является скорой помощью для кожи лица и тела во время длительного нахождения под палящими лучами солнца, а также при пребывании в сухих, душных помещениях. Предупреждает солнечные ожоги, защищает от ультрафиолета. Насыщает ткани влагой и обеспечивает длительное поддержание гидробаланса. Останавливает шелушение и растрескивание. Успокаивает кожный покров. Обладает высокими регенеративными показателями. Дарит свежесть и чувство комфорта.


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Спрей для лица и тела с алоэ Deoproce Soothing Face & Body Mist 95% 410ml - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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