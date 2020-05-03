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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Средства для проблемной кожи Ciracle Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml))

Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml))

(4)
Артикул: 225078
  • Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml)) - фото 1
  • Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml)) - фото 2
Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml)) - фото 1
Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml)) - фото 2
990 руб. 
1 320 руб. 

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Артикул: 225078
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип кожижирная, комбинированная, чувствительная
Эффект от использованияочищающий, матирующий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Blackhead Off Sheet
Применениепри помощи прилагаемого пинцета вытащить из банки пилинг-салфетку и приложиться на проблемную зону. Лицо предварительно нужно очистить и протереть тоником. После 10-15 минут снять салфетку и удалить вытянутые из пор загрязнения при помощи ватной палочки. Далее умыться прохладной водой. Важно не передержать салфетку на коже (максимум 15 минут), т.к. в высохшем виде она может заново забить поры. Использовать пилинг-салфетки 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния кожи.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл50 мл
Активные компонентыэкстракт гамамелиса, экстракт мяты, витамин C, аллантоин
Пилинг-салфетки можно использовать как на область носа, так и на подбородок, щеки и другие зоны с расширенными порами и черными точками. При их регулярном использовании нормализуется работа сальных желез, и кожа дольше остается чистой, гладкой и свежей.


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Вытягивают грязь из пор

Недостатки:
Нет. Но важно не передержать на лице.

Комментарий:
Я разрезаю 2 салфетки пополам и кусочки клею на нос, подбородок, на предварительно распаренную кожу. Поверх салфеток натягиваю на нос (от щеки к щеке) кусочек пищевой пленки и держу 15 мин. Затем смываю, очищаю кожу и увлажняю. Возможны покраснения, поэтому лучше делать процедуру на ночь. Процедуру провожу раз в неделю-две.


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Эффект как от чистки у косметолога

Недостатки:
Не нашла

Комментарий:
Режу салфетки на более удобные полоски/кусочки, сверху пленку и 15 минут жду.понемногу снимаю салфетки и прохожу по коже ложкой уно.кожа краснеет конечно, но это на час два максимум.после такой чистки ощущение что лицо дышит, кожа сияет! Рекомендую всем у кого проблемы с широкими порами))


03.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
ничто так не очищает черные точки, как это средство

Недостатки:
недостатков нет

Комментарий:
Средство очень классное, не понимаю как, но оно буквально вытягивает черные точки, остается их только почистить ложечкой уно. Буду заказывать еще!


19.10.2019
Достоинства:
Реально работает!

Недостатки:
Форма круглая не самая лекгоукладываемая на нос другие части лица.

Комментарий:
Салфетки разрезаю пополам, чтобы легче было раскладывать на места скопления черных точек. Для пущего эффекта сверху прикладываю пищевую пленку. С эти всем лежу минут 15. Вся гадость сама после этого наружу лезет) убираю её петлёй видаля. Эффект просто супер.

Самовывоз невозможен
Салфетки для удаления черных точек Ciracle Blackhead Off Sheet (30s(50ml)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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