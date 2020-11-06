Пилинг для ног The Saem Dear My Foot Power Peeling 40мл*2

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Пилинги и скрабы для ног
|Тип средства
|носочки-пилинг для ног
|Тип кожи
|все типы кожи
|Эффект от использования
|отшелушивающий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Dear My Foot Power Peeling
|Применение
|разрезать носочки по линии и надеть на чистые сухие ноги, через 1-1,5 часа носочки снять и ополоснуть ноги. В течение последующих дней не использовать пемзу или другие механические средства отшелушивания кожи
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|2 x 40 мл
|Активные компоненты
|AHA и BHA кислоты, экстракт сосны, экстракт кипариса, масло арганы, масло оливы
|Состав набора
|носочки, 1 пара
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