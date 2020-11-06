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Пенка для умывания обладает оздоровительным действием для проблемной кожи, очищает кожу, не нарушает липидный барьер кожи. Экстракт эхинацеи обладает сильным антиоксидантным действием. Помогает при борьбе с псориазом, воспалениями кожи, небольшими царапинами и раздражениями

Пенка контроль чистоты и жирности The Saem See & Saw AC Control Deep Cleansing Foam 120мл - по цене 750 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.