8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Ciracle Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл

Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл

Артикул: 224930
  • Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл - фото 1
  • Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл - фото 2
Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл - фото 1
Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл - фото 2
920 руб. 
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224930
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендCiracle
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип кожичувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, тонизирующий, смягчающий
КоллекцияCiracle Mild Bubble Cleanser
Применениевспеньте средство в ладонях, нанесите получившуюся пену на лицо, аккуратно помассируйте и умойтесь
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентывитамин Е, экстракт персика, апельсиновое масло, ароматические масла
Пенка для умывания с персиковым экстрактом. Она мягко очистит даже от стойкого макияжа, не раздражая кожу и не причиняя ей вреда, насытит ее питательными элементами. Ciracle Mild Bubble Cleanser отлично тонизирует, смягчает кожу, возвращает ей упругость и повышает эластичность. Средство содержит витамин Е, экстракт персика, апельсиновое масло, ароматические масла. Пенка от Ciracle подарит вашей коже свежесть и легкую прохладу, наполнит ее жизненной энергией и предотвратит потерю влаги.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пенка для чувствительной кожи Ciracle Mild Bubble Cleanser 100мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...