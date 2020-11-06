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Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт

Артикул: 224891
  • Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт - фото 1
  • Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт - фото 2
Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт - фото 1
Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт - фото 2
410 руб. 
540 руб. 

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370 руб. 

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Артикул: 224891
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БрендLioele
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствапатчи для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, антисептический
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияLioele A.C Control Spot Patch Set
Применениенаклейте стик на проблемный участок кожи. Оставьте на 8-12 часов (лучше всего на ночь). Утром удалите и продолжайте свой ежедневный уход
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл5x12 шт.
Активные компонентысалициловая кислота, масло чайного дерева
Содержат салициловую кислоту и масло чайного дерева, которые оказывают антисептическое и противовоспалительное действие.


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Самовывоз невозможен
Патчи на проблемные участки Lioele A.C Control Spot Patch Set 12*5шт - стоимость товара 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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