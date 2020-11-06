Мыло для умывания для проблемной кожи Ciracle Blackhead Soap 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|мыло для лица
|Тип кожи
|жирная, комбинированная
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, поросуживающий, питающий, восстанавливающий, тонизирующий, отбеливающий
|Коллекция
|Ciracle Blackhead Soap
|Применение
|намочить мыло, вспенить и нанести пенку на кожу лица массирующими движениями, уделяя особое внимание Т-зоне, затем умыть лицо теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 г
|Активные компоненты
|древесный уголь, масло чайного дерева, экстракт чайного дерева, экстракт соевых бобов, экстракт лечебных трав
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