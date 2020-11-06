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Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл

Артикул: 224736
  • Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл - фото 1
  • Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл - фото 2
Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл - фото 1
Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл - фото 2
1 470 руб. 
1 970 руб. 

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Артикул: 224736
В наличии
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БрендCiracle
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентымасло зеленого чая, масло китайской камелии
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Absolute Deep Cleansing Oil
Объем, мл150 мл
Применениевстряхните средство, с помощью специальной помпы возьмите небольшое количество и нанесите на кожу массажными движениями. Затем уберите остатки масла с помощью теплой воды
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияочищающий, массажный, оздоравливающий
Гидрофильное масло – мягкое средство которое имеет превосходный очищающий эффект. Средство используется на первом этапе очищения кожи: удаляет остатки декоративной косметики, сужает поры, сохраняет свежесть и молодость.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Самовывоз невозможен
Масло гидрофильное Ciracle Absolute Deep Cleansing Oil 150мл - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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