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Масло гидрофильное AYOUME Pore Deep Cleansing Oil 150мл

Артикул: 224735
Масло гидрофильное AYOUME Pore Deep Cleansing Oil 150мл
780 руб. 
1 050 руб. 

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Артикул: 224735
В наличии
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БрендAYOUME
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт древесного угля, экстракт огурца, экстракт корня пиона, экстракт лотоса, экстракт магнолии, масло лаванды
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAYOUME Pore Deep Cleansing Oil
Не содержитбез спирта, без парабенов, без сульфатов
Объем, мл150 мл
Применениесухими руками нанести масло на сухую кожу лица, помассировать 1-2 минуты, затем намочить руки водой и еще помассировать лицо. После этого ополоснуть лицо теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Тип средствамасло для лица
Эффект от использованияпитающий, очищающий, увлажняющий, противовоспалительный
Масло подходит для любого типа кожи, но особенно рекомендуется для проблемной и склонной к избыточной выработке кожного жира. Благодаря сбалансированной формуле, не вызывает раздражений, может использоваться даже обладательницами тонкой, чувствительной и склонной к появлению раздражений кожи. Ключевой компонент масла – экстракт древесного угля, который обладает прекрасными адсорбирующими свойствами и оказывает глубокое очищающее действие. Мельчайшие частицы угля вытягивают из пор кожи загрязнения, излишки кожного жира, способствуют отшелушиванию омертвевших клеток, выводят токсины, то есть избавляют кожу от всего того, что приводит к появлению угрей, комедонов, различных воспалений.


Теги товара: Гидрофильные масла.


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Масло гидрофильное AYOUME Pore Deep Cleansing Oil 150мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 780 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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