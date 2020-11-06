Маска-пленка для кожи лица Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack 100мл

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|крем-маска для лица
|Тип кожи
|все типы, чувствительная
|Эффект от использования
|очищающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Black Head Cleaning Peel-Off Pack
|Применение
|нанести средство на очищенную, распаренную кожу лица, нанести маску и оставить на 15 минут до полного высыхания, после снять ее одним аккуратным движением. Применять 1-2 раза в неделю
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|древесный уголь, экстракт чёрных соевых бобов, экстракт чёрного риса, экстракт ягод черники, экстракт чёрной смородины
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