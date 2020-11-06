Маска тканевая с экстрактом черного риса Horror Mask Series - Skull, 25мл

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска-салфетка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питающий, лифтинговый, увлажняющий, отшелушивающий, тонизирующий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom Horror Mask Series - Skull
|Применение
|маску рекомендуется использовать после очищения кожи и нанесения на нее тонера. Наложите тканую основу на поверхность лица и аккуратно расправьте ее. Через 15-20 минут снимите маску и подушечками пальцев вбейте остатки эссенции в кожу.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 мл
|Активные компоненты
|морской коллаген, экстракт черного риса
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