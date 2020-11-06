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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска ночная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask 80мл

Маска ночная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask 80мл

Артикул: 224689
Маска ночная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask 80мл
2 010 руб. 
2 680 руб. 

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Артикул: 224689
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваночная маска для лица
Тип кожижирная, комбинированная, нормальная, сухая, проблемная, чувствительная, возрастная
Эффект от использованияпитающий, лифтинговый-эффект, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести маску за полчаса до сна и оставить на всю ночь. Утром смыть теплой проточной водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл80 мл
Активные компонентыэкстракта корня харакеке
Ночная маска оказывает на кожу уникальное влияние. Она увлажняет и успокаивает кожный покров сразу же после первого использования. Кроме этого маска значительно повышает упругость кожного покрова. С помощью маски Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask, вы без труда сможете на длительное время отсрочить старение и продлить молодость кожного покрова.


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Самовывоз невозможен
Маска ночная с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Sleeping Mask 80мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2010 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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