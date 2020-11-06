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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица The Saem Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г

Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г

Артикул: 224658
  • Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 1
  • Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 2
  • Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 3
  • Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 4
Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 1
Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 2
Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 3
Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г - фото 4
1 020 руб. 
1 370 руб. 

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Артикул: 224658
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Natural Daily Original Rose Mask
Применениенанесите маску на чистую кожу, избегая области глаз и губ. Оставьте на 5-10 минут, затем промассируйте аккуратно кожу в загрязненных местах и ??областях с расширенными порами. Тщательно смойте маску теплой водой.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Активные компонентыэкстракт масла розы
Маска для лица Natural Daily Original Rose Mask от The Saem – это ежедневное глубоко увлажняющее средство. Оно оказывает не только питающее действие, но и антиоксидантное, эффективно устраняя вредоносные свободные радикалы. Маска активизирует процессы выработки коллагена, благодаря чему кожа обретает упругость, силу и эластичность. Также средство борется с различными воспалениями, успокаивает и тонизирует эпидермис. Благодаря этой маске к коже возвращается свежесть и юность. Она эффективно устраняет такие дефекты, как дряблость, вялость и сухость. Экстракты и масла розы интенсивно восстанавливают и защищают кожные покровы от вредного внешнего воздействия. Кроме того, средство тщательно очищает лицо и сужает поры.


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Самовывоз невозможен
Маска для лица с лепестками роз The Saem Natural Daily Original Rose Mask 100г – стоимость товара 1020 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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