8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Маски для волос Deoproce Маска для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Hair Pack 1000мл

Маска для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Hair Pack 1000мл

Артикул: 224627
Маска для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Hair Pack 1000мл
920 руб. 
1 230 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

830 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224627
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараМаски для волос
Тип средствамаска для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияукрепляющий, оздоравливающий
Применениена чистые, влажные волосы нанести бальзам, распределить по всей длине, оставить на 2-3 минуты, смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Greentea Henna Pure ReFresh Hair Pack
Страна бренда Южная Корея
Объем1000 мл
Активные компонентыэкстракт зеленого чая, экстракт камелии, бесцветная хна, гидролизованный коллаген
Маска для волос с бесцветной хной и экстрактом зеленого чая прекрасно освежает волосы и кожу под ними, избавляя их от всего лишнего. Ощущение чистоты и легкости в волосах станет приятным бонусом от использования маски, основная задача которой – оздоровление. Регулярное применение средства позволит улучшить состояние шевелюры: увеличить ее густоту, придать естественный блеск и добавить объема. Волосы станут более крепкими, а кожа – здоровой. Выраженное антиоксидантное воздействие обезопасит локоны от пагубного влияния свободных радикалов.


Смотрите также: Ампулы для волос, Бальзамы и кондиционеры для волос, Кремы для волос, Маски для волос, Масла для волос, Наборы для ухода за волосами, Пилинги для кожи головы, Спреи для волос, Средства от выпадения и для роста волос, Средства от перхоти, Сухие шампуни для волос, Сыворотки для волос, Шампуни для волос, Ладор филлеры для волос, Филлеры для волос корейские, Маски для волос Корея, Маски для сухих волос, Маски для волос с кератином, Маски для блеска волос, Увлажняющие маски для волос, Питательные маски для волос, Натуральные маски для волос, Маски для кудрявых волос.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Маска для волос с зеленым чаем и хной Deoproce Greentea Henna Pure ReFresh Hair Pack 1000мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...