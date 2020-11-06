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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная с экстрактом зеленого чая (пакет) Anskin Grean Tea Modeling, Refill 1кг

Маска альгинатная с экстрактом зеленого чая (пакет) Anskin Grean Tea Modeling, Refill 1кг

Артикул: 224610
Маска альгинатная с экстрактом зеленого чая (пакет) Anskin Grean Tea Modeling, Refill 1кг
1 250 руб. 
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224610
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожикомбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Green Tea Modeling Mask
Применениепри помощи мерной чашки и шпателя смешайте порошкообразную основу маски с водой или специальным активатором в соотношении 10:8. Нанесите полученную массу на лицо так, чтобы толщина ее слоя составила 3-5 мм, оставив свободной область вокруг глаз и ноздри. Время воздействия маски составляет 20-25 минут, после чего ее необходимо удалить единым пластом снизу-вверх. Перед наложением маски рекомендуется покрыть кожу лица ухаживающим кремом, сывороткой или эссенцией.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл1000 г
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Альгинатная маска с экстрактом зеленого чая рекомендована для тусклой, чувствительной, потерявшей упругость кожи. Grean Tea Modeling Mask эффективно устраняет следы усталости и последствия стрессов, возвращая коже свежесть, здоровое сияние и ровный тон.


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