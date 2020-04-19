Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (пакет) Anskin Charcoal Modeling Mask, Refill 240гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|жирная, проблемная
|Эффект от использования
|нормализующий, отшелушивающий, поросуживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Charcoal Modeling Mask
|Применение
|в неметаллической чашке смешайте 100 мл порошка и 80 мл воды или активатора. Добейтесь получения однородной массы и нанесите ее равномерным слоем на предварительно очищенную кожу лица. Через 20-25 минут, когда маска затвердеет, снимите ее одним пластом, потянув за нижний край
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|угольный порошок
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19.04.2020
Действительно матирует кожу
Недостатки:
Однозначно, толтко для жирной, максимум смешанной кожи
Комментарий:
Советую тем, у кого смешанная кожа на места с сухой и нормальной кожей под макску наносить что-нибудь попитательнее (и бальзамчик на губы тоже вообще в принципе можно)