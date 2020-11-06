Маска альгинатная витаминная (пакет) Anskin Revital Vitamin Modeling Mask, Refill 1кг

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|очищающий, омолаживающий, оздоравливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Revital Vitamin Modeling Mask
|Применение
|очистите лицо с помощью скраба или пилинга. Нанесите на лицо эмульсию или эссенцию для решения конкретной задачи. Альгинат поможет глубокому проникновению этого средства. Смешайте 100 мл порошка и 80 мл воды быстрыми движениями до однородной массы. Равномерно нанесите полученную массу на кожу. Это надо делать быстро, так как через 5 минут маска застынет. Спустя 30 минут снимите маску снизу вверх и протрите лицо тоником. Нанесите на кожу свои обычные уходовые средства.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|1000 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|альгиновая кислота, гиалуроновая кислота, гидролизованный пшеничный глютен, экстракт солодки, аллантоин
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