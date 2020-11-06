Крем-гель для лица с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream 50гр

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Активные компоненты
|слизь улитки, фактор роста EGF, соль гиалуроновой кислоты, комплекс целебных растений
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Snail+EGF Perfect Gel Cream
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Применение
|наберите немного крема кончиками пальцев и равномерно распределите по лицу мягкими круговыми движениями. Средство должно полностью впитаться. Крем можно использовать дважды в день во время ухаживающих процедур.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Тип средства
|крем для лица
|Эффект от использования
|балансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защищающий, лифтинговый, матирующий, осветляющий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
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