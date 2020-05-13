Крем с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, разглаживающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Harakeke Root Deep Cream
|Применение
|нанесите небольшое количество средства на кожу лица мягкими, массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт новозеландского льна, экстракт листьев Харакеке
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13.05.2020
Довольно плотная текстура крема. Больше подойдет для использования в осенне-зимний период и дамам с сухой кожей лица. Приятный запах. Экономичен, наносится и впитывается хорошо. Отлично увлажняет и питает сухую кожу. Подходит под макияж.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень рекомендую не лето!