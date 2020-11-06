8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Ciracle Крем для лица увлажняющий Ciracle Super Moisture RX Cream 80мл

Крем для лица увлажняющий Ciracle Super Moisture RX Cream 80мл

Артикул: 224408
Крем для лица увлажняющий Ciracle Super Moisture RX Cream 80мл
1 310 руб. 
1 750 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 180 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224408
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендCiracle
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожисухая
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияCiracle Super Moisture RX Cream
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести небольшое количество крема и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт дамасской розы, витамин Е, бета-глюкан, аллантоин
Super Moisture Rx Cream – это интенсивный увлажняющий крем от южнокорейского бренда Ciracle, который станет настоящим спасением для сухой и обезвоженной кожи. Данный крем имеет легкую текстуру, которая быстро впитывается глубоко в кожу и насыщает ее влагой и полезными веществами. Крем охлаждает и успокаивает кожу, снимая покраснения и зуд, а также он разглаживает кожные заломы, подтягивает, устраняет шелушения и выравнивает цвет лица. При регулярном использовании этого крема состояние кожи значительно улучшается – она становится более свежей, упругой и бархатистой с сияющим здоровым тоном и гладким рельефом.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Цикапласт крем, Улиточные кремы Корея, Кремы с улиткой Корея, Кремы от пигментных пятен Корея, Кремы с лошадиным жиром Корея, Белорусские кремы для лица, Кремы ласточкино гнездо Корея, Корейские антивозрастные кремы, Кремы с ретинолом для лица, Гиалуроновая кислота для лица Корея.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Крем для лица увлажняющий Ciracle Super Moisture RX Cream 80мл - этот товар вы можете купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...