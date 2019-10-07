Крем для глаз со змеиным ядом Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream 30гр

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|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|нормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Syn-Ake Wrinkleless Eye Cream
|Применение
|очистите кожу вокруг глаз и нанесите крем равномерно по всей поверхности век. Дайте средству впитаться. Чтобы эффект был более быстрым, используйте вместе с кремом для век другие ухаживающие средства из этой же серии
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 г
|Активные компоненты
|ниацинамид, пептиды, центелла азиатская, SYN-AKE
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07.10.2019
Отличный крем! Полностью соответствует описанию. Текстура немного плотная, однако впитывается на раз. Результат ждать не надо - все видно сразу. Кожа моментально приобретает упругость и разглаживаются морщины. Действительно снимает отечность (если не запущено), глазки как будто открываются и становятся больше. Мне также понравился эффект этого крема на губах - упругость и разглаживание. Цена за такой замечательный крем приятно удивила. Спасибо!
Недостатки:
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