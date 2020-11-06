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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем антивозрастной массажный The Saem Cell Renew Bio Massage Cream 200мл

Крем антивозрастной массажный The Saem Cell Renew Bio Massage Cream 200мл

Артикул: 224283
Крем антивозрастной массажный The Saem Cell Renew Bio Massage Cream 200мл
2 130 руб. 
2 840 руб. 

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Артикул: 224283
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожизрелая
Эффект от использованияантивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Cell Renew Bio Massage Cream
Применениенанесите крем на сухую, чистую кожу лица и шеи, массируйте по массажным линиям от центра к внешнему краю. После удалите остатки крема мягкой тканью, умойтесь теплой водой и ополосните кожу холодной водой
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыминеральная вода, каллусный экстракт падуба, карамель
Массажный крем содержит минеральную воду, каллусный экстракт падуба, карамель и т.д. Премиум массажный крем с маслянистой текстурой стимулирует кровоток и обновленик клеток кожи, Биомиметическая вода мгновенно проникает в кожу, восстанавливая оптимальный уровень влаги и ее жизненные силы. Крем улучшает эластичность кожи, уплотняет дерму, активирует обновление клеток, стимулирует лифтинг эффект.


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Крем антивозрастной массажный The Saem Cell Renew Bio Massage Cream 200мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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