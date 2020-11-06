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Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр

Артикул: 224276
  • Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр - фото 1
  • Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр - фото 2
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр - фото 1
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр - фото 2
630 руб. 
830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224276
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствакраска для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонBerrisom 03 Americano
КоллекцияBerrisom OOPS My Brow Tattoo Pack
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл10 г
Стойкая подводка держит цвет и форму бровей от 3-х до 7 дней. Изготовлен из натуральных компонентов, что обеспечивает минимальный риск раздражения. Средство не размывается даже после принятия душа. Краситель легко ложится на кожу и остается на ней долгое время.


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Самовывоз невозможен
Краска-татуаж для бровей OOPS My Brow Tattoo Pack 03 Americano, 10гр - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 630 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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