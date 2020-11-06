Гель для кожи вокруг глаз Ciracle Eye Contour Gel 15мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ciracle
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|гель для области вокруг глаз
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|разглаживающий, освежающий, антивозрастной
|Возрастной диапазон
|от 30
|Коллекция
|Ciracle Eye Contour Gel
|Применение
|на очищенную кожу век нанести 1-2 капли геля. Применять утром и вечером
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|15 мл
|Активные компоненты
|коллаген, гиалуроновая кислота, лецитин, витамин E, керамиды, коэнзим Q10, аденозин, экстракт гинкго билоба
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