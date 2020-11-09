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Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл

Артикул: 224126
  • Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл - фото 1
  • Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл - фото 2
Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл - фото 1
Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл - фото 2
1 320 руб. 
1 420 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 224126
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт брокколи, экстракт алоэ
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Musevera Bio Tears Cleansing Water
Объем, мл250 мл
Применениена хлопковый диск нанесите небольшое количество очищающей воды, нежно очистите кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствамицеллярная вода
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Очищающая вода тщательно очищает макияж и загрязнения с кожи лица, поддерживает увлажнение кожи. Bio-moist tears water создает увлажняющую пленку на коже. Поддерживает ph баланс и защищают кожу. Очищает лицо от ороговевших клеток, а также поры от макияжа и пыли.


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Самовывоз невозможен
Вода очищающая Musevera Bio Tears Cleansing Water 250мл - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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