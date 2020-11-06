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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица Deoproce ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл

ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл

Артикул: 224077
  • ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл - фото 1
  • ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл - фото 2
ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл - фото 1
ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл - фото 2
660 руб. 
880 руб. 

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Артикул: 224077
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БрендDeoproce
Тип товараМакияж для лица
Тип средстваBB/CC крем для лица
Тип коживсе типы
КоллекцияDeoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл40 мл
ББ крем на основе экстракта граната с осветляющими и омолаживающими свойствами. ББ крем замечательно увлажняет кожу, что позволяет разгладить морщинки и защитить кожу от пересыхания и внешних факторов. Он также имеет лёгкую текстуру, которая помогает быстрому и лёгкому нанесению. Использование данного ББ крема позволить выровнять тон кожи, придав натуральный вид и сияние. Экстракт гараната содержит множество витаминов, которые позволяют поддерживать эластичность и упругость кожи.


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ББ Крем с экстрактом граната Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate BB Cream SPF50 40мл - по цене 660 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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