8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица The Saem Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл

Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл

Артикул: 224026
  • Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл - фото 1
  • Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл - фото 2
Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл - фото 1
Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл - фото 2
850 руб. 
1 140 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

770 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224026
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасредство для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияоздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem See & Saw AC Control Red Solution
Применениенаносить средство локально на места воспалений на коже
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт эхинацеи
Точечное средство от несовершенств применяется для точечного оздоровления кожи и борьбы с кожными воспалениями, раздражениями, акне. Основное действующее вещество средства – экстракт эхинацеи, сильного природного антибиотика, заживление кожных воспалений, усиливает естественный защитный барьер кожи, восстанавливает водный баланс кожи, устраняет сухость.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Корейские сыворотки для сужения пор, Сыворотки корейские со свинкой, Белита сыворотки для лица, Пептидные сыворотки для лица, Сыворотки для лица с гиалуроновой кислотой, Сыворотки с витамином С для лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Cредство от несовершенств The Saem See & Saw AC Control Red Solution 5мл - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...