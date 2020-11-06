Сабвуфер Pioneer TS-W1200PRO ("Эстрадная" серия, 30 см, 400/1500Вт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Автомобильные сабвуферы
|Встроенный усилитель
|нет
|Мощность
|1500 Вт
|Ширина, см
|30
|Чувствительность
|105 дБ
|Типоразмер
|30 см
|Тип обмотки
|двойная
|Тип
|пассивный
|Полная добротность (Qts)
|0.55
|Материал диффузора
|целлюлоза
|Высота, см
|30
|Корпус
|нет
|Количество полос
|1
|Количество динамиков
|1
|Импеданс
|4 Ом
|Длина, см
|13
|Диапазон воспроизводимых частот
|20-500 Гц
|Эквивалентный объем (Vas)
|24.1 л
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