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Сабвуфер Pioneer TS-W1200PRO ("Эстрадная" серия, 30 см, 400/1500Вт)

Артикул: 224021
Сабвуфер Pioneer TS-W1200PRO ("Эстрадная" серия, 30 см, 400/1500Вт)
10 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224021
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БрендPioneer
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительнет
Мощность1500 Вт
Ширина, см30
Чувствительность105 дБ
Типоразмер30 см
Тип обмоткидвойная
Типпассивный
Полная добротность (Qts)0.55
Материал диффузорацеллюлоза
Высота, см30
Корпуснет
Количество полос1
Количество динамиков1
Импеданс4 Ом
Длина, см13
Диапазон воспроизводимых частот20-500 Гц
Эквивалентный объем (Vas)24.1 л
Максимальная выходная мощность составляет RMS 1500 Вт. Целлюлозный диффузор с горфированным подвесом обеспечивает устойчивость к длительной высокой нагрузке.


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