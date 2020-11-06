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Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO (1 динамик)

Артикул: 224014
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 1
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 2
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 3
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 4
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 5
  • Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 6
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 1
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 2
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 3
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 4
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 5
Автоакустика Ural AS-PT130 Patriot NEO - фото 6
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224014
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БрендUral
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя13 см
Импеданс4 Ом
Номинальная мощность110 Вт
Пиковая мощность220 Вт
Чувствительность95.9 дБ
Длина, см13
Ширина, см13
Высота, см4.6
Мощная неодимовая магнитная система. Ультравысокая чувствительность. Максимальная детальность звучания. Высококачественные зажимные терминалы. Кевларовый пылезащитный колпачок.


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