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Автоакустика Morel MRC-Virtus 602 2-х полосная компонентная система 6.5" с твитером МТ220 кроссовером MXR

Артикул: 223973
Автоакустика Morel MRC-Virtus 602 2-х полосная компонентная система 6.5" с твитером МТ220 кроссовером MXR
22 490 руб. 
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+ 737 КэтКоинов
Артикул: 223973
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMorel
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя16 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузорашелк с покрытием Acuflex
Номинальная мощность140 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность88 дБ
Длина, см16
Ширина, см16
Высота, см2
Акустика Morel MRC-Virtus 602 – непревзойденное качество звука, которое покоряет все больше сердец меломанов на всех континентах. Все модели этой линейки обладают неповторимым качественным звучанием, дают возможность построить поканальную систему и добиться потрясающего результата. Дины Morel помещены в стальные штампованные корзины Uniflow, установочная глубина 61 мм, воспроизводят частотный диапазон 55-22000 Гц, то есть затрагивают все регистры. С их помощью даже самый требовательный автовладелец сможет создать «поканалку». Кроссоверы MXR, идущие в комплекте, позволяют корректно разделить диапазоны и добиться идеальных акустических характеристик. MRC-Virtus 602 – это музыка с эмоциями великолепное пространственное звучание.


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Автоакустика Morel MRC-Virtus 602 2-х полосная компонентная система 6.5" с твитером МТ220 кроссовером MXR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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