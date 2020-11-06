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Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия)

Артикул: 223954
  • Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия) - фото 1
  • Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия) - фото 2
Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия) - фото 1
Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия) - фото 2
6 500 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 223954
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие GPS/Глонасснет
Читаемые форматыCD-Audio, MP3, WMA, AAC
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие usb-портаесть
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Выходыаудио, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см10.7
Вес, кг0.6
Защита от прямого попадания влаги. Встроенный модуль Bluetooth. Автоматическая синхронизация с iPhone. Приложение Kenwood Music Player App для Android. Серебристая отделка панели.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола Kenwood KMR-M308BTE (морская серия) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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