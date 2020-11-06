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Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)

Артикул: 223946
Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ)
2 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223946
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендALFA
Тип товараАвтосигнализация
Режим Анти Hi-Jackнет
Режим бесшумной постановки и снятия с охраныесть
GSM/GPRS-модульнет
Датчик удара (G-сенсор)есть
Брелок в комплектеесть
Брелок с ЖК дисплеемнет
Комплектацияавтосигнализация, брелки, комплект проводов, документация, упаковка
ПроизводствоКитай
Соединительные провода в комплектеесть
Автосигнализация «Alfa-Drive» предназначена для звукового и оптического оповещения о нарушении охранных зон автомобиля (используются электрические цепи концевых выключателей дверей и датчик удара), блокировки запуска двигателя по двум цепям с помощью внешних реле блокировки, а так же выполнения ряда сервисных функций. Система может быть установлена на любое автотранспортное средство с напряжением питающей сети 12В. Управление сигнализацией производиться дистанционно с брелока по радиоканалу.


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Самовывоз невозможен
Автосигнализация ALFA Drive (1 брелок + 1 брелок под выкидной ключ) – стоимость товара 2090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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