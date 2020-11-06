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Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный

Артикул: 223884
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  • Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 2
  • Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 3
  • Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 4
Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 1
Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 2
Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 3
Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный - фото 4
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223884
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БрендAura
Тип товараАвтомобильный усилитель
Количество каналов2
Макс. ток предохранителя, А25
Мощность на канал (2 Ом), Вт150
Мощность на канал (4 Ом), Вт110
Отношение сигнал/шум, дБ88
ФильтрыНЧ / ВЧ
Мостовой режимда
Размеры (ШхВхД), мм180 x 218 x 47
Двухканальный усилитель мощности. Рекомендуется использовать в аудио системе автомобиля для двух динамиков или для сабвуфера при помощи мостового подключения. Встроенный кроссовер усилителя мощности Aura AMP-A255 позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Он используется чтобы убрать с сабвуфера ультранизкие частоты, а также средний бас и все что выше него. При подключении к акустике - чтобы срезать низкие частоты, которые динамики не воспроизводят. Как дополнение существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов.


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