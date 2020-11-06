Усилитель Aura AMP-A255 2-ух канальный

Двухканальный усилитель мощности. Рекомендуется использовать в аудио системе автомобиля для двух динамиков или для сабвуфера при помощи мостового подключения. Встроенный кроссовер усилителя мощности Aura AMP-A255 позволяет срезать с каналов ненужные частоты. Он используется чтобы убрать с сабвуфера ультранизкие частоты, а также средний бас и все что выше него. При подключении к акустике - чтобы срезать низкие частоты, которые динамики не воспроизводят. Как дополнение существует усиление баса на выбранной частоте, сумматор каналов.