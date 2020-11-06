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Усилитель Pioneer GM-DX874

Артикул: 223872
Усилитель Pioneer GM-DX874
29 250 руб. 
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+ 722 КэтКоинов
Артикул: 223872
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараАвтомобильный усилитель
Вес, кг2,5
Индикатор защитыда
Количество каналов4
Макс. ток предохранителя, А60
Мощность на канал (2 Ом), Вт150
Мощность на канал (4 Ом), Вт100
Отношение сигнал/шум, дБ95
ФильтрыВЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУда
Размеры (ШхВхД), мм252 x 60 x 215
Функция звука высокого разрешения позволяет добиться необычайной реалистичности звучания. Цифровой усилитель Pioneer GM-DX874 относится к устройствам класса D, и благодаря рациональному подбору и сочетанию лучших компонентов для высококачественного воспроизведения звука обеспечивает невероятное качество звучания. Позолоченные контакты RCA и конденсатор источника аудиосигналов большой емкости гарантируют стабильность подачи электропитания даже при высокой выходной мощности. Для предотвращения отказов в работе цифрового усилителя Pioneer GM-DX874 в цепи установлена система управления защитой, которая следит за внутренней температурой и в соответствии с ней автоматически регулирует уровень потребляемой мощности. Стабильная и надежная компоновка схемы снижает риск достижения мощности на входе устройства значения 1 ?. Благодаря этой компоновке к одной системе можно подключить несколько сабвуферов. Дополнительные возможности и удобство при установке обеспечивает функция автоматического обнаружения сигнала и включения, которая автоматически обнаруживает входной сигнал и включает или выключает усилитель, если он подсоединен к входу в цепи динамиков. Фильтры низких и высоких частот позволяют регулировать частоту звука в большем соответствии с характеристиками динамиков и сабвуфера, а также с личными предпочтениями. Диапазон регулировок фильтров низких и высоких частот модели GM-DX874 составляет от 40 Гц до 500 Гц. Модель GM-DX874 также оснащена проводным пультом дистанционного управления усилением низких частот Bass Boost. Высокое качество изготовления и полную мощность в 1200 Вт подчеркивает тонкая алюминиевая панель на верхней пластине, придающая модели GM-DX874 элегантный вид.


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Усилитель Pioneer GM-DX874 - по цене 29250 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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