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Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black

Артикул: 223866
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 1
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 2
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 3
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 4
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 5
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 6
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 7
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 8
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 9
  • Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 10
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 1
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 2
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 3
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 4
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 5
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 6
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 7
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 8
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 9
Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - фото 10
15 850 руб. 
16 990 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 223866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендHuawei
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер8
Частота процессора2200+1700 МГц
Оперативная память4 Гб
Встроенная память64 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.59
Разрешение экрана2340x1080
Цветчерный
Камера, МП16+2
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МП16
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятисовмещен со слотом для второй SIM-карты
Bluetooth4.2
Поддержка NFCесть
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Наличие GPS/Глонассесть
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора4000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.197
Главная отличительная особенность смартфона HUAWEI P smart Z — это уникальный дизайн задней панели.Ее мерцающая поверхность приятная на ощупь и гладкая, как шелк. Безрамочный экран без темной области вверху обеспечивает максимально широкий обзор. Благодаря почти полному отсутствию рамок вы испытаете еще больше удовольствия от просмотра видео, мобильных игр или чтения электронных книг. Выдвижная фронтальная камера смартфона HUAWEI P smart Z появляется через 1 секунду после запуска, а по завершении съемки автоматически исчезает. Откройте для себя новый необычный способ съемки селфи!


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Смартфон Huawei P smart Z Midnight Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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