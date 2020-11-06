8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Солнцезащитные средства Elizavecca Солнцезащитный стик для кожи Elizavecca Milky Piggy Sun Great Block Stick SPF50+ PA+++, 22 гр

Солнцезащитный стик для кожи Elizavecca Milky Piggy Sun Great Block Stick SPF50+ PA+++, 22 гр

Артикул: 223863
Солнцезащитный стик для кожи Elizavecca Milky Piggy Sun Great Block Stick SPF50+ PA+++, 22 гр
1 040 руб. 
1 070 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223863
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендElizavecca
Тип товараСредства защиты от солнца
SPF50+
Зона применениялицо, тело
КоллекцияElizavecca Milky Piggy Sun Great Block Stick
Объем22 г
Полдля всех
Применениенанесите защиту от УФ на зону вокруг глаз, носа и других участков тела для предупреждения сухости и преждевременного старения
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасолнцезащитные средства
Стик ELIZAVECCA Milky Piggy Sun Great Block Stick SPF50+ PA+++, который защищает от солнца, разработан для защиты наиболее восприимчивых участков лица и тела. . Средство легко наносится с помощью массажных движений, распределяется по коже тоненьким слоем, не забивается в поры, не ощущается на лице. На коже оставляет легкий эффект сияющей кожи. . Стик абсолютно не липкий и комфортный в носке, является влагостойким. . Его активные питательные компоненты глубоко проникают в слои эпидермиса, не давая возможности солнечным лучам неблагоприятно воздействовать на кожу, делает ее мягкой и гладкой. . Продукт следует использовать перед приемом солнечных ванн. С этим средством вам удастся достичь равномерного загара. Кожа будет надежно защищена от ожогов, покраснений, раздражения и аллергических реакций.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Солнцезащитный стик для кожи Elizavecca Milky Piggy Sun Great Block Stick SPF50+ PA+++, 22 гр - стоимость товара 1040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...