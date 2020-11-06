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Портативное зарядное устройство HIPER ST10000 совместимо с различными мобильными девайсами – смартфонами, планшетами, портативными мультимедийными плеерами и другими гаджетами. ST10000 оснащается двумя разъемами USB, сила тока на контактах которых равна 2,1 А. Аккумулятор имеет удобный пластиковый корпус.

Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.