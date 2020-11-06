8(831)261-04-76
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Смартфоны и телефония Внешние аккумуляторы Hiper Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный

Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный

Артикул: 223747
  • Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото 1
  • Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото 2
Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото 1
Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото 2
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223747
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендHiper
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh10000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветчерный
Вес, г228
Размеры, мм70x139x15.5
Портативное зарядное устройство HIPER ST10000 совместимо с различными мобильными девайсами – смартфонами, планшетами, портативными мультимедийными плеерами и другими гаджетами. ST10000 оснащается двумя разъемами USB, сила тока на контактах которых равна 2,1 А. Аккумулятор имеет удобный пластиковый корпус.


Теги товара: На 10000 mAh, Черные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор HIPER ST10000 Li-Pol 10000mAh 2.1A+2.1A 2xUSB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...