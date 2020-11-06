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Шлифмашина полировальная FIT 80555, 1200 Вт

Артикул: 223653
Шлифмашина полировальная FIT 80555, 1200 Вт
4 820 руб. 
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+ 162 КэтКоинов
Артикул: 223653
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товараШлифмашина полировальная
Диаметр диска180 мм
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листалипучка
Макс. частота вращения диска3300 об/мин
Мощность1200 Вт
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Питаниеот сети
Пылесборникнет
Регулировка частоты вращенияесть
Фиксация шпинделяда
Вес, кг2.8
Диаметр диска 180 мм. Блокировка шпинделя. Быстрый доступ к щеткам. Фиксатор режима включения. Дополнительная ручка-скоба. Регулировка частоты вращения. Универсальный диск с липучкой.


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Шлифмашина полировальная FIT 80555, 1200 Вт - по цене 4820 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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