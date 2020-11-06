Дрель ударная MAX-PRO 85069, 850Вт

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|MAXPRO
|Тип товара
|Дрели
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Блокировка кнопки включения
|да
|Фиксация шпинделя
|нет
|Ударный механизм
|да
|Тормоз двигателя
|нет
|Тип патрона
|ключевой
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|от сети
|Ограничитель глубины сверления
|да
|Мощность
|850
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|25
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|13
|Лампа точечной подсветки
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Мин. диаметр патрона
|1,5
|Макс. диаметр патрона
|13
|Комплектация
|Дрель, ключ патрона, дополнительная рукоятка, глубиномер, инструкция.
|Реверс
|да
|Кол-во скоростей работы
|1
|В кейсе
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Вес, кг
|2,4
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