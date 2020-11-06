Корпус Thermaltake View 21 TG (CA-1I3-00M1WN-00)

Корпус Thermaltake View 21 TG оснащается боковым окном из закаленного стекла. Оно позволяет наблюдать за установленными комплектующими. Закаленное стекло отличается повышенной прочностью, благодаря чему оно выдерживает небольшие механические воздействия при эксплуатации. Корпус Thermaltake View 21 TG изготовлен в черном цвете. Он имеет лаконичное внешнее исполнение. Производитель решил обойтись без лишних деталей, создал простую модель для домашнего и офисного использования. Выпущен корпус в типоразмере Midi-Tower. Он имеет оптимальные размеры, а для его размещения используются ножки, обеспечивающие устойчивость конструкции. В корпус предустановлен вентилятор на 120 мм. Он оснащается пылевым фильтром, задерживающим механические частицы из воздуха. Корпус поддерживает установку жидкостного охлаждения. Подобная система лучше справляется с отводом тепла от процессора. Можно поставить и стандартный кулер, его высота не может превышать 160 мм. Комплектация: фильтр для очистки воздуха от пыли, салазки.