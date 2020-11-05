Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00)

Корпус Thermaltake Versa H18 предназначен для установки материнских плат формата microATX или Mini-ITX, и имеет четыре слота расширения. Высота процессорного кулера может достигать 155 мм, а максимальная длина видеокарты может составлять 350 мм. Имеется возможность использования блоков питания длиной до 220 мм. Предусмотрена возможность установки двух 2.5” и двух 3.5” накопителей. Система охлаждения Thermaltake Versa H18 состоит из одного 120-мм вентилятора на задней панели. В пару к нему можно самостоятельно установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора на передней панели, а также один 120-мм или 140-мм на верхней. Также эти посадочные места можно использовать для установки радиаторов СВО.