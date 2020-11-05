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Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00)

Артикул: 223213
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake Versa H24 (CA-1C1-00M1NN-00) - фото 7
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223213
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БрендThermaltake
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см47.8
Длина, см42.9
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x2, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,53
Число отсеков 5,252
Ширина, см20.9
Корпус Thermaltake Versa H18 предназначен для установки материнских плат формата microATX или Mini-ITX, и имеет четыре слота расширения. Высота процессорного кулера может достигать 155 мм, а максимальная длина видеокарты может составлять 350 мм. Имеется возможность использования блоков питания длиной до 220 мм. Предусмотрена возможность установки двух 2.5” и двух 3.5” накопителей. Система охлаждения Thermaltake Versa H18 состоит из одного 120-мм вентилятора на задней панели. В пару к нему можно самостоятельно установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора на передней панели, а также один 120-мм или 140-мм на верхней. Также эти посадочные места можно использовать для установки радиаторов СВО.


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