Моноблок HP 200 G3 (3VA51EA)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|HP
|Тип товара
|Моноблок
|Операционная система
|Windows 10 Professional
|Цвет
|белый
|Разрешение экрана
|1920x1080
|Беспроводные интерфейсы
|Bluetooth, Wi-Fi
|Оптический привод
|DVD-RW
|Поверхность экрана
|матовая
|Тип подсветки экрана
|LED
|Процессор
|Intel
|Модель процессора
|Core i3 8130U
|Частота работы процессора, ГГц
|2.2
|Сенсорный экран
|нет
|Диагональ экрана, дюйм
|21.5
|Количество ядер процессора
|2
|Тип оперативной памяти
|DDR4
|Тип жесткого диска
|SSD
|Тип видеокарты
|встроенная
|Частота оперативной памяти, МГц
|2133
|Объем оперативной памяти, МБ
|8192
|Максимальный объем оперативной памяти, МБ
|16000
|Объем жесткого диска, ГБ
|128
|Проводная сеть
|RJ45
|Камера
|есть
|Модем
|нет
|Дополнительно
|клавиатура и мышь в комплекте
|Размеры (ШxВxГ), мм
|490x390x204
|Вес, кг
|5.39
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