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Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam

Артикул: 223081
  • Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 1
  • Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 2
  • Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 3
  • Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 4
Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 1
Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 2
Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 3
Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - фото 4
2 830 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 223081
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараТрипод настольный
Максимальная нагрузка, кг1
Головка в комплектеесть
Сменная площадканет
Материалалюминий
Уровеньнет
Длина в сложенном состоянии, см21.5
Минимальная рабочая высота, см16.5
Количество секций в штанге1
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см16.5
Вес, кг0.197
Manfrotto MKPIXIEX - это компактный и удобный трехногий мини-штатив - трипод, созданный специально для динамичных и экстремальных съемок с экшн-камерой GoPro, адаптером 1/4 для надежной установки и фиксации камеры. Выполненный из высокотехнологичного алюминиевого сплава, штатив предназначен как для работы в разложенном виде в стационарном положении, так и в качестве ручного монопода - эргономичные ноги штатива выполнены таким образом, что в сложенном состоянии представляют собой удобную ручку, зак которую конструкцию удобно держать рукой во время съемки в различных экстремальных ситуациях. Этот практичный штатив имеет компактные размеры и легко поместится в сумке или рюкзаке, не занимая при этом много места.


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Самовывоз невозможен
Штатив Manfrotto MKPIXIEX-BK для ActionCam - по цене 2830 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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