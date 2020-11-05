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Бинокль Olympus EXPS I 8x42 с чехлом

Артикул: 222943
Бинокль Olympus EXPS I 8x42 с чехлом
11 990 руб. 
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+ 200 КэтКоинов
Артикул: 222943
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива42 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр780
Бинокль Olympus 8x42 EXPS I – профессиональный полевой бинокль от всемирно известного производителя, который станет вашим верным спутником на природе и в городе. Он отлично подходит для изучения живой природы, наблюдений за спортивными мероприятиями, изучения звездного неба. Бинокль отличается высоким качеством изготовления и сборки. Широкое поле зрения позволяет охватывать большие пространства одним взглядом, а светосильные объективы – вести наблюдения при любой погоде и освещенности. Восьмикратное увеличение, оптимальное для наблюдений с рук, помогает в подробностях рассматривать удаленные объекты. УФ-фильтр отсекает вредное для зрения излучение и дает возможность без опасений вести длительные наблюдения даже при ярком солнце. Бинокль Olympus 8x42 EXPS I выполнен на основе оптической схемы Porro и демонстрирует отличное качество изображения по всему полю зрения. Асферические элементы объективов создают четкое и контрастное изображение без хроматических изъянов и искажений геометрии предметов. Оптические элементы бинокля изготовлены из высококачественного стекла ВаК-4, а на линзы нанесено многослойное просветляющее покрытие. Большое удаление выходного зрачка позволяет использовать бинокль тем, кто носит очки. Межзрачковое расстояние изменяется в широких пределах, а окуляры бинокля снабжены эластичными выдвижными наглазниками. Они защищают глаза наблюдателя от локальных засветок и делают наблюдения более комфортными даже при использовании очков. Бинокль Olympus 8x42 EXPS I снабжен системой центральной фокусировки. Так как острота зрения левого и правого глаза наблюдателя может отличаться, предусмотрена возможность диоптрийной коррекции правого окуляра. Корпус бинокля обрезинен, нескользящее покрытие защищает бинокль от пыли, брызг воды и незначительных механических воздействий.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Olympus EXPS I 8x42 с чехлом - стоимость товара 11990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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