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Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU)

Артикул: 222939
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 1
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 2
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 3
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 4
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 5
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 6
  • Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 7
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 1
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 2
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 3
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 4
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 5
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 6
Моноблок Lenovo V530-24ICB (10UW005PRU) - фото 7
54 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 222939
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БрендLenovo
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10 Professional
Цветчерный
Разрешение экрана1920x1080
Оптический приводDVD-RW
Беспроводные интерфейсыBluetooth, Wi-Fi
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel
Модель процессораPentium Gold G5400T
Частота работы процессора, ГГц3.1
Тип видеокартывстроенная
Тип оперативной памятиDDR4
Диагональ экрана, дюйм23.8
Количество ядер процессора2
Частота оперативной памяти, МГц2400
Объем оперативной памяти, МБ4096
Максимальный объем оперативной памяти, МБ32000
Объем жесткого диска, ГБ500
Проводная сетьRJ45
Камера есть
Модемнет
Дополнительноклавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм542.7x437.4x227.95
Вес, кг7
Прочный, надежный и безопасный — моноблок Lenovo V530 (24) подтверждает эти слова на практике. Оснащенный новейшим процессором Intel, высокоскоростной оперативной памятью и накопителями, он гарантирует высокую производительность и эффективное использование энергии. Эта компактная модель с тонким безрамочным дисплеем станет украшением рабочего стола и произведет впечатление на клиентов.


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